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Палмер — о дубле Джексона в матче с «Вест Хэмом»: «Все знают, что Николас — топовый игрок»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0).

«Трудно здесь играть, но мы набрали три очка, так что мы счастливы. Все знают, что Николас Джексон — топовый игрок, ему нужно продолжать так играть. Болельщики и футболисты высоко его оценивают, мы знаем, на что он способен. Всегда будет инфошум вокруг нас, мы стараемся его заглушить и прислушиваться к тренеру. Это может только помочь нам стать лучше», — приводит слова Палмера TNT Sports.

Забитыми голами отметились Николас Джексон (дубль) и Коул Палмер.

«Челси» набрал десять очков и переместился на второе место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре балла.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Коул Палмер

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