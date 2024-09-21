Сегодня, 17:32
Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0).
«Трудно здесь играть, но мы набрали три очка, так что мы счастливы. Все знают, что Николас Джексон — топовый игрок, ему нужно продолжать так играть. Болельщики и футболисты высоко его оценивают, мы знаем, на что он способен. Всегда будет инфошум вокруг нас, мы стараемся его заглушить и прислушиваться к тренеру. Это может только помочь нам стать лучше», — приводит слова Палмера TNT Sports.
Забитыми голами отметились Николас Джексон (дубль) и Коул Палмер.
«Челси» набрал десять очков и переместился на второе место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре балла.