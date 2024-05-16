Палмер рассказал о важности шестого места для «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер после победы над «Брайтоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии подвел итоги матча. Он признался, что игра была сложная, однако рад, что команде удалось победить.

«Челси» — большой клуб, и всегда должен быть выше шестого места, но если посмотреть, где мы были в начале сезона, и сейчас, то это большой шаг, и возвращение в еврокубки — это отлично», — цитирует Палмера английские СМИ.

Палмер отметился голом в этом матче. Для англичанина гол стал 22-м в текущем сезоне АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой клуба Фрэнком Лэмпардом, забившим 22 раза в АПЛ в сезоне-2009/10.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.