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Сегодня, 06:24

Палмер рассказал о важности шестого места для «Челси»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер после победы над «Брайтоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии подвел итоги матча. Он признался, что игра была сложная, однако рад, что команде удалось победить.

«Челси» — большой клуб, и всегда должен быть выше шестого места, но если посмотреть, где мы были в начале сезона, и сейчас, то это большой шаг, и возвращение в еврокубки — это отлично», — цитирует Палмера английские СМИ.

Палмер отметился голом в этом матче. Для англичанина гол стал 22-м в текущем сезоне АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой клуба Фрэнком Лэмпардом, забившим 22 раза в АПЛ в сезоне-2009/10.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси
Коул Палмер
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