Палмер стал третьим игроком в истории АПЛ, сделавшим 30 результативных действий за сезон до 22 лет

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал третьим игроком в истории АПЛ преодолевшим отметку в 30 голевых действий за сезон до 22 лет.

21-летний англичанин отметился голом в матче против «Вест Хэма» в 36-м туре АПЛ. Теперь на счету Палмера 30 (21+9) результативных действий в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Ранее подобного в АПЛ до 22 лет добивались только экс-форвард «Блэкберна» Крис Саттон и бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер.

В сентябре прошлого года Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити».