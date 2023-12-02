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Мальдини: «Часто мы ставим на талант, не зная, как его развивать. «Челси» и «МЮ» — очевидные примеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что в футболе руководство часто делает ставку на талант игрока, но не знает как его развивать.

«Часто мы делаем ставку только на талант, не зная, как его развивать. Наиболее очевидные примеры — «Челси» и «Манчестер Юнайтед»: огромные инвестиции в рынок и недостаточное управление приводят к очень плохим результатам. Талант не всегда получает признание, когда делаешь ставку на потенциал молодых ребят, риск неудачи очень высок», — приводит слова Мальдини la Repubblica.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 24 очка в 13 матчах. «Челси» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

Летом 2023 года «синие» потратили 464 миллиона евро на трансферы. Это крупнейшая в истории сумма, потраченная каким-либо клубом за одно трансферное окно.

«МЮ» минувшим летом потратил 206,7 миллиона евро.

Паоло Мальдини
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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