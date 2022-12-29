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Паркер: «Лингард проявил неуважение к «МЮ», вместо того, чтобы посмотреть на себя»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал экс-форварда «красных дьяволов» Джесси Лингарда за его высказывания в адрес манчестерского клуба.

«Джесси Лингард не подвергался неуважению в «Манчестер Юнайтед», и с его стороны было совершенно неправильно говорить об этом. Теперь он проявил неуважение к клубу, вместо того, чтобы посмотреть на себя. Джесси был недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед», и ему нужно признать это, а не обвинять клуб. Надеюсь, однажды он станет достаточно зрелым, чтобы понять, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед», он должен извиниться перед клубом и болельщиками», — цитирует Goal Паркера.

Летом 2022 года Лингарда покинул «МЮ» и в статусе свободного агента перешел в «Ноттингем», с которым подписал контракт до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний англичанин провел за «лесников» 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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