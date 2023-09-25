Партнеры Санчо по «МЮ» пытались убедить его извиниться перед тен Хагом, Джейдон отказался

25 сентября, 23:51
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался извиняться перед главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, несмотря на соответствующие просьбы партнеров по команде, сообщает Mirror.
По информации источника, игроки «МЮ», в числе которых были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Харри Магуайр, пытались убедить 23-летнего англичанина извиниться перед тен Хагом, но не добились успеха.
14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.