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25 сентября, 23:51

Партнеры Санчо по «МЮ» пытались убедить его извиниться перед тен Хагом, Джейдон отказался

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джейдон Санчо.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался извиняться перед главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, несмотря на соответствующие просьбы партнеров по команде, сообщает Mirror.

По информации источника, игроки «МЮ», в числе которых были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Харри Магуайр, пытались убедить 23-летнего англичанина извиниться перед тен Хагом, но не добились успеха.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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