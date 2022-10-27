Патрик Шик может стать заменой Роналду в «МЮ»

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Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик может заменить форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mirror.
По словам источника, английский клуб заинтересован в кандидатуре Шика и может подписать с ним контракт в случае ухода из команды Роналду.
Контракт 26-летнего чешского футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Шик провел 10 матчей за немецкий клуб в бундеслиге, в которых забил 2 гола.