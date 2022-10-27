Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:48

Патрик Шик может стать заменой Роналду в «МЮ»

Алина Савинова
Telegram Новости

Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик может заменить форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mirror.

По словам источника, английский клуб заинтересован в кандидатуре Шика и может подписать с ним контракт в случае ухода из команды Роналду.

Контракт 26-летнего чешского футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Шик провел 10 матчей за немецкий клуб в бундеслиге, в которых забил 2 гола.

Источник: https://us.marca.com/soccer/premier-league/2022/10/27/635aae4322601d0a668b4576.html
Патрик Шик
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Источник: агента Руби обвинили в угрозах экс-директору «Челси» Грановской