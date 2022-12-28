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Сегодня, 15:37

Эвра: «Сказал Марсьялю, что хочу от него больше голов»

Эвра заявил, что хотел бы видеть больше голов от Марсьяля
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о разговоре с французским форвардом «красных дьяволов» Антони Марсьялем.

«Я доволен Марсьялем, мы разговаривали после матча. Я сказал, что хочу от него больше голов. Также попросил его оставаться в форме. Это действительно важно. Он настроен заботиться о своей физической форме», — приводит слова Эвра Mirror со ссылкой на Amazon Prime.

27-летний француз выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб девять матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/evra-martial-man-utd-goals-28826289
Антони Марсьяль
Патрис Эвра
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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