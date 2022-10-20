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Сегодня, 07:18

Патрис Эвра сравнил игру футболистов «МЮ» и «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сравнил количество голов, забиваемых в «Манчестер Сити» и в «Юнайтед».

«Криштиану Роналду, Санчо, Бруно Фернандеш, Мактоминей. В общей сложности 13 голов. Если вы посмотрите на «Манчестер Сити», сам Холанда забил 15 голов. У «МЮ» есть недовстаток в точных ударах», — цитирует Эвра United Zone.

«Манчестер Юнайтед» идет на месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков. «Сити» с 23 очками занимает второе место.

Патрис Эвра
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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