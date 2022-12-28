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Сегодня, 13:45

Эвра считает, что Бруну Фернандеш стал главным игроком «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высоко оценил роль полузащитника Бруну Фернандеша в игре команды.

«Бруно Фернандеш должен быть главным игроком. Теперь, когда Роналду здесь больше нет, вы можете увидеть, что он снова лидер. Он тот, кто исполняет штрафные удары, тот, кто подает угловые, и мне очень жаль, но это то, что нужно Бруно Фернандешу», — приводит Goal слова Эвры.

В ноябре нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

27 декабря «МЮ» одержал победу над «Ноттингемом» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/fernandes-boss-again-ronaldo-exit-exactly-what-man-utd-star-needed-evra/blt72e4bf7a54a83278
Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Патрис Эвра
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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