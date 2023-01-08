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Сегодня, 11:36

Патрис Эвра заявил, что Феликс не подходит «МЮ»

Виктория Кравченко
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Бывший французский защитник Патрис Эвра считает, что «МЮ» не нужно покупать нападающего Жоау Феликса у «Атлетико».

«МЮ» нужен центрфорвард, который сможет восполнить потерю 20 голов, которые забивал Роналду. Думаю, Феликс не подходит на эту роль. Команде лучше использовать Марсьяля, Рэшфорда или же Гарначо. Команде нужен убийца, который живет голами. Жоау явно не из тех», — цитирует француза Betfair.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Феликс провел 13 матчей, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает 4 миллиона евро за аренду Феликса до лета.

 
Жоау Феликс
Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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