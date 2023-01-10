Павлюченко: «Зная физические данные Бэйла, он мог еще играть года три»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал решение своего бывшего одноклубника Гарета Бэйла завершить спортивную карьеру.

«Конечно, очень расстроился, прочитав эту новость. Даже немного шокирован, — цитирует Sport24 Павлюченко. — Зная физические данные Гарета в 33 года, он мог еще играть года три. Знаю, как он относился к футболу и как его любил. Бэйл — мой друг, мы хорошо общались, и это в какой-то степени удар для меня. Конечно, хотелось бы, чтобы такие футболисты не уходили. Если брать человеческие качества, Гарет — такой парень, который добился всего, что можно получить в футболе. Гарет Бэйл — большой профессионал. Футбол уже позади, и хочу искренне пожелать ему удачи в дальнейшем. Если Гарет будет играть в гольф, я буду следить и здесь за его успехами, ха-ха».

9 января валлиец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Последним клубом Бэйла был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».