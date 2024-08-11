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Сегодня, 18:03

Педру Нету подписал семилетний контракт с «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
Педру Нету.
Фото ФК «Челси»
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Форвард «Вулверхэмптона» Педру Нету подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним португальцем рассчитано на 7 лет.

«Я очень рад присоединиться к «Челси». Я очень много работал, чтобы оказаться здесь, и с нетерпением жду возможности выйти на поле в этой футболке», — сказал Нету.

Нету выступал за «Вулверхэмптон» с 2019 года. За это время он провел за основную команду 135 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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