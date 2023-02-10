Перед матчами ближайших туров английской премьер-лиги снова пройдут акции с преклонением колена

В матчах двух ближайших туров английской преьер-лиги игроки будут преклонять колено в рамках кампании No Room for Racism («Расизму нет места»), сообщает BBC.

Речь идет о матчах английского первенства в период с 11 по 19 февраля.

Еще в августе прошлого года капитаны команд АПЛ договорились, что перестанут преклонять колено перед началом каждого матча, а будут делать это только по определенным поводам.

Так, игроки преклоняли колено во время матчей первого тура, на Boxing Day, а также во время двух туров в октябре, когда проходила первая часть кампании No Room for Racism.