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Сегодня, 14:06

Переговоры о покупке «Эвертона» миллиардером Дэном Фридкином сорвались

Миллиардер Дэн Фридкин
Дэн Фридкин.
Фото Global Look Press
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Переговоры по покупке «Эвертона» компанией миллиардера Дэна Фридкина не увенчались успехом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Переговоры между Blue Heaven Holdings (компания нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири — Прим. «СЭ») и The Friedkin Group о возможной продаже контрольного пакета акций «Эвертона» завершились, и The Friedkin Group не будет заниматься покупкой клуба. Обе стороны согласились, что в их интересах рассмотреть альтернативные варианты для «Эвертона».

«Friedkin Group останется кредитором клуба и гордится тем, что сыграла ключевую роль в строительстве нового стадиона, который поможет обеспечить светлое будущее как «Эвертону», так и городу Ливерпуль. Blue Heaven Holdings поддерживает позитивные отношения с The Friedkin Group и хотела бы поблагодарить их за время и усилия, вложенные в этот процесс. Когда появятся дополнительные новости, они будут предоставлены по официальным каналам связи клуба», — говорится в заявлении «Эвертона».

Ранее сообщалось, что покупка клуба может обойтись американскому бизнесмену в 475 миллионов евро. Friedkin Group также владеет итальянской «Ромой».

В сентябре 2023 года Мошири уже пытался продать свою долю в клубе американской инвестиционной компании 777 Partners, но в итоге сделка не состоялась.

В сезоне-2023/24 «Эвертон» занял 15-е место в АПЛ и избежал вылета, несмотря на то что с него было снято 8 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. К началу сезона-2025/26 клуб должен переехать на новый стадион в доке Брэмли-Мур.

Источник: ФК «Эвертон»
ФК Эвертон
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