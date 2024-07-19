Переговоры о покупке «Эвертона» миллиардером Дэном Фридкином сорвались

Сегодня, 14:06
Переговоры по покупке «Эвертона» компанией миллиардера Дэна Фридкина не увенчались успехом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
«Переговоры между Blue Heaven Holdings (компания нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири — Прим. «СЭ») и The Friedkin Group о возможной продаже контрольного пакета акций «Эвертона» завершились, и The Friedkin Group не будет заниматься покупкой клуба. Обе стороны согласились, что в их интересах рассмотреть альтернативные варианты для «Эвертона».
«Friedkin Group останется кредитором клуба и гордится тем, что сыграла ключевую роль в строительстве нового стадиона, который поможет обеспечить светлое будущее как «Эвертону», так и городу Ливерпуль. Blue Heaven Holdings поддерживает позитивные отношения с The Friedkin Group и хотела бы поблагодарить их за время и усилия, вложенные в этот процесс. Когда появятся дополнительные новости, они будут предоставлены по официальным каналам связи клуба», — говорится в заявлении «Эвертона».
Ранее сообщалось, что покупка клуба может обойтись американскому бизнесмену в 475 миллионов евро. Friedkin Group также владеет итальянской «Ромой».
В сентябре 2023 года Мошири уже пытался продать свою долю в клубе американской инвестиционной компании 777 Partners, но в итоге сделка не состоялась.
В сезоне-2023/24 «Эвертон» занял 15-е место в АПЛ и избежал вылета, несмотря на то что с него было снято 8 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. К началу сезона-2025/26 клуб должен переехать на новый стадион в доке Брэмли-Мур.