0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:34

Переход Андре Сантоса из «Челси» в «Палмейрас» на правах аренды сорвался

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Переход полузащитника «Челси» Андре Сантоса в «Палмейрас» на правах аренды сорвался, сообщает Sky Sports.

Купленный в январе у «Васко да Гамы» Сантос не смог получить разрешение на работу Англии. Предполагалось, что «Палмейрас» возьмет футболиста в аренду до декабря, однако бразильский клуб вышел из переговоров после того, как «Челси» потребовал опцию досрочного возвращения Андрея грядущим летом за 1,3 миллиона фунтов.

Также Сантос просил разрешения выступить за сборную на чемпионате мира U20 в мае. Столь длительное отсутствие полузащитника не устроило «Палмейрас», и сделка сорвалась.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама» и забил 8 мячей.

ФК Палмейрас
ФК Челси
Андре Сантос
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грэм Поттер: «Я уже четыре месяца работаю под давлением»