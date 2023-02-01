Переход Энцо Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола

Сегодня, 07:49
Переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Синие заплатили за 22-летнего аргентинца 121 миллион евро.
Топ-5 самых дорогих переходов в истории футбола выглядят следующим образом:
1. Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
2. Килиан Мбаппе — из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро.
3. Усман Дембеле — из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» за 140 миллионов евро.
4. Филиппе Коутинью — из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро.
5. Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» за 127,2 миллиона евро.
Переход Фернандеса в «Челси» стал рекордным для английского футбола. Ранее рекордной была сделка по переходу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования