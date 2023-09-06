Переход Пепе из «Арсенала» в «Бешикташ» может сорваться

«Арсенал» и «Бешикташ» на данный момент закрыть сделку по трансферу вингера Николя Пепе.

По информации L'Equipe, клубы ведут новые переговоры, чтобы пересмотреть соглашение о переходе 28-летнего игрока. Ранее Пепе дал согласие на переход в турецкую команду и уже прошел медобследование.

Ивуарийский футболист перешел в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года.