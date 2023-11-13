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Переход Робсона признан лучшим трансфером в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, покупка Роналду — на 8-м месте

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Портал FourFourTwo составил список лучших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».

Первое место в рейтинге занял переход полузащитника Брайана Робсона из «Вест Бромвича» в 1981 году. «Манкунианцы» заплатили за хавбека 1,7 миллиона евро. Робсон играл за «МЮ» до 1994 года, и провел за клуб 465 матчей и забил 100 голов.

В тройку вошли переходы Дениса Лоу из «Торино» в 1962-м и Эрика Кантона — из «Лидса» в 1992-м.

Трансфер Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003-м занял 8-е место, а переход Уэйна Руни — в 2004-м из «Эвертона» — 4-е.

Топ-10 трансферов в истории «МЮ» по версии портала FourFourTwo:

1. Брайан Робсон из «Вест Бромвича» в 1981 году

2. Денис Лоу из «Торино» в 1962 году

3. Эрик Кантона из «Лидса» в 1992 году

4. Уэйн Руни из «Эвертона» в 2004 году

5. Петер Шмейхель из «Брондбю» в 1991 году

6. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в 1993 году

7. Рио Фердинанд из «Лидса» в 2002 году

8. Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003 году

9. Руд ван Нистелрой из ПСВ в 2001 году

10. Денис Ирвин из «Олдхэма» в 1990 году

Со всем списком из 32 переходов можно ознакомиться на сайте портала.

Ранее портал FourFourTwo назвал хавбека «Реала» Джуда Беллингема лучшим атакующим хавбеком мира.

Денис Лоу
Криштиану Роналду
Уэйн Руни
Эрик Кантона
ФК Манчестер Юнайтед
Брайан Робсон
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