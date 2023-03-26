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Сегодня, 11:44

Перейра: «Я чувствую, что в «Фулхэме» играю в свой лучший футбол»

Алина Савинова
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Полузащитник Андреас Перейра заявил, что в «Фулхэме» он показывает свой лучший футбол.

«Я очень счастлив здесь. Я чувствую, что играю в свой лучший футбол. Я стал более опытным. Я многому научился во «Фламенго», как в хорошие, так и в трудные моменты. Теперь настало время продолжать работать и стремиться развиваться все больше и больше», — сказал Перейра.

Полузащитник перешел в «Фулхэм» летом 2022 года. До этого он выступал в бразильском «Фламенго» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Фулхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков.

Источник: https://hammyend.com/index.php/2023/03/pereira-im-playing-my-best-football-at-fulham/
Футбол
ФК Фулхэм
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