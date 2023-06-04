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Сегодня, 08:21

Петер Шмейхель: «Манчестер Сити» просто невероятен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о матче финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:2).

«Манчестер Сити» - это невероятная команда. Это был особенный матч, хотя они и сделали больно моей команде. Они сковали игроков «Манчестер Юнайтед», каждый раз, когда наш игрок получал мяч, его окружали двое-трое футболистов соперника», - приводит слова Шмейхеля BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 матчей. «Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2022/23.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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