Петер Шмейхель: «Многие игроки «Манчестер Юнайтед» не заслуживают места в команде»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о ситуации в клубе.

«В этой команде слишком много футболистов, которые не заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Football Talk.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.

60-летний Шмейхель выступал за манкунианцев с 1991 по 1999 год, с которыми стал пятикратным чемпионом АПЛ, трехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов.