Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:58

Петер Шмейхель: «Многие игроки «Манчестер Юнайтед» не заслуживают места в команде»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о ситуации в клубе.

«В этой команде слишком много футболистов, которые не заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Football Talk.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.

60-летний Шмейхель выступал за манкунианцев с 1991 по 1999 год, с которыми стал пятикратным чемпионом АПЛ, трехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов.

Петер Шмайхель
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Роман Костомаров признан лучшим спортсменом России 2023 года
Холанн в роли Санта-Клауса и стильный Нойер. Как спортсмены встретили Рождество
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Невилл: «Манчестер Юнайтед» в 2023 году был абсолютным позором. Надеюсь, Рэтклифф приведет клуб в порядок»

«Манчестер Сити»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники (25 декабря — 7 января)