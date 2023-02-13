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Сегодня, 16:54

Петр Чех заявил, что хочет попробовать себя в качестве тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Челси» Петр Чех заявил, что будет открыт к тренерской работе после получения соответствующей лицензии грядущим летом.

«Мне посчастливилось посмотреть на тренерскую профессию с разных ракурсов — и как игроку, и как директору. Поэтому почему нет? Только время покажет. Я открыт для предложений.

Наибольшей привилегией для меня была возможность работать с тренерами вроде Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Гуса Хиддинка, Арсена Венгера, Унаи Эмери. Это лучшие, у кого ты можешь научиться», — приводит слова Чеха Daily Mail.

В прошлом году Чех покинул должность технического советника «Челси». 40-летний чех занимается на тренерских курсах и уже через несколько месяцев должен получить соответствующую лицензии.

Петр Чех
ФК Челси
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