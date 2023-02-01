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Британский журналист Пирс Морган обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба.
«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе. Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице», — написал Морган в своем Twitter-аккаунте.
По информации СМИ, «Челси» в зимнее трансферное окно потратил на новичков 329,5 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования