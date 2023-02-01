Морган обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба

Британский журналист Пирс Морган обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба.

«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе. Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице», — написал Морган в своем Twitter-аккаунте.

По информации СМИ, «Челси» в зимнее трансферное окно потратил на новичков 329,5 миллионов евро.