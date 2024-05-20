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Сегодня, 17:28

Пирс Морган объяснил, почему не может назвать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют победу в чемпионате Англии-2023/24.
Фото Reuters
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Изветный британский журналист Пирс Морган отказался называть «Манчестер Сити» величайшей командой АПЛ.

В воскресенье, 19 мая «горожане» стали чемпионами Англии в четвертый раз подряд и в шестой раз при Хосепе Гвардиоле, который тренирует команду с июля 2016 года.

«Манчестер Сити» — отличная команда, но вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории премьер-лиги, если ни разу не провели целый сезон без поражений.
«Непобедимый» «Арсенал» остается величайшей командой в истории премьер-лиги", — написал Морган в социальных сетях.

Лондонский «Арсенал» провел сезон-2003/04 без единого поражения, став чемпионом Англии под руководством Арсена Венгера. Тогда «канониры» набрали 90 очков, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью.

«Манчестер Сити» в сезоне-2023/24 набрал 91 очко, одержав 28 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 3 поражения.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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