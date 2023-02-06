Пирс Морган прокомментировал обвинение «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях

Известный британский журналист Пирс Морган, который является болельщиком «Арсенала», прокомментировал информацию о том, что АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Если обвинения подтвердятся, команда из Манчестера может потерять очки или быть исключена из чемпионата.

«Возмутительно. Немедленно снять очки!», — написал Морган в соцсетях.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков за 21 матч и отстает от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.