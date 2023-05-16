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16 мая, 18:43

Пирс Морган: «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы подписал Роналду»

Виталий Косик
Корреспондент
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Британский ведущий Пирс Морган считает, что «Арсенал» смог бы выиграть чемпионат Англии, если бы в команду зимой перешел форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Смейтесь сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду, когда он покинул «Юнайтед», до конца сезона — как он, кстати, и хотел сделать, — мы бы выиграли лигу. Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», — написал Морган в соцсетях.

В ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после интервью Моргану.

В конце декабря португальский форвард подписал соглашение на три года с саудовским «Аль-Насром». Зарплата футболиста в новой команде составляет 200 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Арсенал (Лондон)
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