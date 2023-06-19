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Сегодня, 16:18

Почеттино хочет сохранить Кепу в «Челси»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага продолжит выступать в лондонском клубе в следующем сезоне, сообщает Evening Standard.

По данным источника, новый главный тренер команды Маурисио Почеттино хочет, чтобы футболист остался основным вратарем «Челси». Специалист считает, что с тренером голкиперов Тони Хименесом Кепа способен выйти на новый уровень.

28-летний футболист перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 39 матчей, пропустил 45 мячей и в 12 встречах отстоял на ноль.

Кепа Аррисабалага
Маурисио Почеттино
ФК Челси
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