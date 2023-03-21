Почеттино хочет вернуться к тренерской деятельности летом

Маурисио Почеттино готов вернуться к тренерской деятельности, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 51-летний специалист будет взвешивать свои возможности летом. Его связывают с возвращением в «Тоттенхэм», поскольку неопределенность относительно будущего главного тренера Антонио Конте продолжает расти.

Ранее сообщалось, что Почеттино также входит в шорт-лист возможных сменщиков Карло Анчелотти в «Реале», а некоторые футболисты и работники «Тоттенхэма» упрашивают его вернуться.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019. 50-летний аргентинец остается безработным с момента увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года.