Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:11

Почеттино назвал Колвилла игроком будущего «Челси»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игре защитника Леви Колвилла после матча Кубка английской лиги против «Мидлсбро» (0:1).

«Леви — молодой футболист, который может играть на разных позициях. В последней игре с Дисаси он был центральным защитником, а сегодня мы играли с Силвой и Дисаси, Гюсто справа, а Колвилл слева.

Он игрок будущего «Челси», но в данный момент, конечно, когда не выигрываешь, приходится бороться. Мы молодая команда с молодыми игроками, им нужно учиться и совершенствоваться», — цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 20-летний Колвилл провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
0
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Главный тренер «Мидлсбро» Каррик доволен игрой команды против «Челси»