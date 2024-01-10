Почеттино назвал Колвилла игроком будущего «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игре защитника Леви Колвилла после матча Кубка английской лиги против «Мидлсбро» (0:1).

«Леви — молодой футболист, который может играть на разных позициях. В последней игре с Дисаси он был центральным защитником, а сегодня мы играли с Силвой и Дисаси, Гюсто справа, а Колвилл слева.

Он игрок будущего «Челси», но в данный момент, конечно, когда не выигрываешь, приходится бороться. Мы молодая команда с молодыми игроками, им нужно учиться и совершенствоваться», — цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 20-летний Колвилл провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.