Почеттино оценил будущее Кукурельи в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о положении защитника Марка Кукурельи в команде. В этом сезоне АПЛ футболист еще ни разу не выходил на поле.

«Он наш игрок и я был предельно ясен: у Марка есть возможность и он может играть. Если Кукурелья будет заслуживать играть, он обязательно получит свой шанс», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Реал».