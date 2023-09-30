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Сегодня, 12:15

Почеттино оценил будущее Кукурельи в «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о положении защитника Марка Кукурельи в команде. В этом сезоне АПЛ футболист еще ни разу не выходил на поле.

«Он наш игрок и я был предельно ясен: у Марка есть возможность и он может играть. Если Кукурелья будет заслуживать играть, он обязательно получит свой шанс», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Реал».

В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за «Челси», в которых отметился 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Маурисио Почеттино
ФК Реал
ФК Челси
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