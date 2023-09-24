Почеттино: «Мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или АПЛ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о неудачных результатах команды в начале сезона.

«Мы должны выигрывать каждую игру, потому что мы «Челси»? Да, но мы не тот «Челси», который выиграл Лигу чемпионов или Премьер-лигу». Нам нужно признать, что пока это проект. Идея. Но со временем мы собираемся построить что-то на будущее», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

51-летний аргентинец возглавил «Челси» летом этого года. Под его руководством синие провели 6 матчей, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.

После 5 матчей «Челси» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.