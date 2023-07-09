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Сегодня, 23:29

Почеттино поделился мнением о прогрессе Стерлинга в «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о вингере лондонской команды Рахиме Стерлинге.

«Мы говорим о действительно хорошем игроке. Из-за обстоятельств в клубе иногда игроку сложно быстро адаптироваться и показать ту же результативность, которую он демонстрировал в другой команде. Мы ответственны за создание нужной обстановки. Нужно сократить количество игроков в заявке, потому что она была слишком большой. Это не поспособствовало прогрессу новичков, которые приехали в клуб с определенными ожиданиями», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.

Маурисио Почеттино
Рахим Стерлинг
ФК Челси
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