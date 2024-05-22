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Сегодня, 21:42

Почеттино после Евро-2024 может стать главным тренером сборной Англии

Алина Савинова
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить сборную Англии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, если 52-летний тренер продолжит оставаться без работы, то его назначение на пост главного тренера национальной команды Англии может произойти после Евро-2024.

При этом отмечается, что кандидатуру Почеттино рассматривает саудовский «Аль-Иттихад» и «Манчестер Юнайтед», который планирует уволить Эрика тен Хага после Кубка Англии.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт допустил свой уход из национальной команды после чемпионата Европы.

Во вторник, 21 мая, Почеттино объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона. Он возглавлял команду из Фулема с июля 2023 года. Под руководством аргентинца синие одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Маурисио Почеттино
Футбол
Сборная Англии по футболу
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