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Почеттино — о победе «Челси» над «Фулхэмом»: «Мы получили то, что заслужили»

Сергей Разин
корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

«Для нас важно укрепить уверенность и доверие к себе. Игра была очень хорошей, я очень рад за игроков. В конце концов, мы получили то, что заслужили. Гол Мудрика? Для нападающих очень важно забивать. У него хорошо шли дела, но ему не повезло в перерыве, когда он почувствовал повреждение. Надеюсь, это не будет большой проблемой, и он будет готов к выходным. В любой команде, когда у вас есть проблемы с травмами, как у нас, это может отразиться на результатах, так что мы старались не использовать это как оправдание. Это потрясающая и очень талантливая команда», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

В составе «синих» забивали Армандо Броя и Михаил Мудрик. Для 22-летнего украинца гол стал первым за 24 матча в составе клуба.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.

Маурисио Почеттино
ФК Фулхэм
ФК Челси
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