Почеттино — о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы заслуживаем этой победы»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

«Мы выиграли и заслужили это. Посмотрите на игру между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», «Шпоры» победили на последней минуте. Я думаю, мы заслуживаем этой победы. «Тоттенхэм» играет фантастически, но сегодня, я думаю, мы были лучшей командой. Нам нужно сохранить этот импульс, и в воскресенье у нас есть еще одна возможность показать, что мы в хорошей форме», — приводит слова Почеттино BBC Sport.

На 33-й минуте хозяева остались вдевятером после удаления Кристиана Ромеро, на 55-й минуте красную карточку получил еще один защитник «шпор» Дестини Удогие.

После этого матча «Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.