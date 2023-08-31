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Сегодня, 10:57

Почеттино — о победе над «Уимблдоном»: «Против таких команд всегда тяжело играть, но в этом вся прелесть турнира»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил победу команды над «Уимблдоном» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги (2:1).

«Против таких команд всегда тяжело играть, но в этом вся прелесть турнира. Они из второго дивизиона, мотивированы и полны желания. Я так горжусь своими игроками. Мы хотели показать достойную игру, и, думаю, нам это удалось. Для меня не важно, был ли пенальти или офсайд. Главное — красота турнира», — сказал тренер.

В АПЛ «Челси» занимает 10-е место, набрав 4 очка за 3 тура. «Уимблдон» выступает во втором дивизионе Англии и идет на 5-й строчке в турнирной таблице (9 очков за 5 игр).

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/chelsea-press-conference-live-pochettino-27623908
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
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 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
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 Челси 3 1 1 1 5-4 4
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
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 - : -
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