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Сегодня, 03:56

Почеттино: «Челси» необходима стабильность в результатах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы создали много моментов. Я очень доволен игрой. Игроки нужно адаптироваться к команде, и это важный шаг для Кристофера Нкунку. Премьер-лига — действительно тяжелая лига, и нам нужна стабильность. Первая половина сезона была со взлетами и падениями, она была тяжелой и трудной. Но мы настроены позитивно и нам нужно показать, что мы можем конкурировать с топ-клубами», — цитриует BBC Почеттино.

«Челси» набрал 25 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке — 18 очков.

 

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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