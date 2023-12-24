Почеттино – о поражении «Челси» от «Вулверхэмптона»: «Молодые команды учатся на таких играх»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Вулверхэмптона» (1:2) в 18-м туре АПЛ.

«Мы очень разочарованы, потому что заслуживали гораздо большего. Мы создавали моменты, вот почему это так разочаровывает. Мы пропустили после нескольких угловых, это действительно тяжело.

У нас молодая команда. Многие игроки впервые играют в этой лиге. Им нужно адаптироваться. Необходимы уверенность и качество. Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать.Нужно продолжать идти вперед. Молодые команды учатся на таких играх», – приводит слова Почеттино BBC.

«Челси» (22 очка) занимает десятое место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (22) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет 11-м в турнирной таблице