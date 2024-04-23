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Почеттино — о матче с «Арсеналом» без Палмера: «У меня был бы стимул показать, что это «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал хорошим вызовом для команды возможное отсутствие полузащитника Коула Палмера в перенесенном матче 29-го тура АПЛ против «Арсенала».

Ранее стало известно, что Палмер из-за болезни может пропустить игру.

«Это хороший вызов, если Палмер не сможет сыграть против «Арсенала». Если бы я был на месте игроков, у меня был бы стимул поехать туда завтра и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний Палмер провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. Полузащитник перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом» во вторник, 23 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Коул Палмер
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