Почеттино — о выходе «Челси» в финал Кубка лиги: «Я отчаянно хочу выиграть трофей»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги ответного матча против «Мидлсбро» (6:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

В первом матче «Челси» уступил (0:1). По итогам двух встреч лондонцы вышли в финал Кубка лиги.

«Это потрясающее достижение, и это было нашей целью с самого начала. Без выступления в еврокубках, с построением команды практически с нуля, нашей целью было оказаться на «Уэмбли» в феврале — и эта работа выполнена.

Теперь мы можем выиграть финал, но, похоже, это не так важно, ведь «Челси» вот-вот выиграет АПЛ и Лигу чемпионов. Я думаю нам нужно начать осознавать и отдавать должное команде. Это очень важно для клуба, для нас и для процесса построения новой команды.

Да, я отчаянно хочу выиграть трофей. В Париже мы выиграли три трофея, хотим победить и здесь. Я, конечно, отчаянно хочу выиграть трофей. Это будет в заголовках», — приводит слова Почеттино Football.London.

Соперником «Челси» по финалу турнира станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Фулхэм». Мерсисайдцы выиграли в первом матче (2:1).