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Сегодня, 10:19

Почеттино рассказал, что оба нападающих «Челси» травмированы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о ситуации с нападающими в лондонкском клубе. На данный момент единственным номинальным форвардом в команде остается Николас Джексон.

«У нас есть два нападающих — Кристофер Нкунку и Армандо Броя, но оба травмированы. Найти нужный профиль очень сложно. Мы находимся в поиске. Посмотрим, сможем ли мы кого-то найти», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 4 : 0
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 3 : 1
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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