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Сегодня, 11:44

Почеттино рассказал, почему Кукурелья не покинул «Челси» в летнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему защитник команды Марк Кукурелья не перешел в летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю почему трансфер не состоялся, потому что я не участвовал в этой ситуации, этим занимались спортивный директор, агент игрока и клуб. После, когда трансферное окно закрылось, мы разговаривали с ним в моем кабинете. Мы очень обсудили то, где я его вижу на поле, и я прислушался к его желаниям. Конечно, это было трудное время для него после прихода из «Брайтона». Это было тяжело не только для него, но и для многих, многих игроков», — приводит слова Почеттино Goal.

Летом 2023 года Кукурелья хотел уйти из «Челси», так как был недоволен количеством игрового времени. Его связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Челси» два матча в Кубке английской лиги.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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