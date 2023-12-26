Почеттино считает, что у «Челси» нет проблем с дисциплиной

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не думает, что у его команды есть проблемы с дисциплиной.

В этом сезоне АПЛ синие лидируют по количеству желтых карточек — 58 в чемпионате.

«Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной. Палмер проводит первый сезон в качестве игрока основы. Игрокам не все равно, они хотят побеждать и расстраиваются, когда не могут этого сделать», — цитирует Почеттино Mail Sport.

Из-за перебора желтых карточек матч «Челси» 27 декабря пропустят Коул Палмер и Рахим Стерлинг.