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Сегодня, 14:31

Почеттино считает, что у «Челси» нет проблем с дисциплиной

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не думает, что у его команды есть проблемы с дисциплиной.

В этом сезоне АПЛ синие лидируют по количеству желтых карточек — 58 в чемпионате.

«Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной. Палмер проводит первый сезон в качестве игрока основы. Игрокам не все равно, они хотят побеждать и расстраиваются, когда не могут этого сделать», — цитирует Почеттино Mail Sport.

Из-за перебора желтых карточек матч «Челси» 27 декабря пропустят Коул Палмер и Рахим Стерлинг.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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