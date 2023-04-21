Почеттино впечатлил на переговорах владельца «Челси» Боули

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино произвел на переговорах положительное впечатление на владельца «Челси» Тодда Боули, сообщает The Independent.

По информации источника, 51-летний аргентинец произвел на Боули впечатление своим долгосрочным видением развития команды под его руководством. Несмотря на это, Юлиан Нагельсманн остается фаворитом на пост главного тренера «Челси», который до конца сезона занимает Фрэнк Лэмпард.

После 31-го тура «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ.