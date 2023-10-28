Почеттино заявил, что «Челси» далек от своих целей

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда пока далека от своих целей. Клуб находится на десятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Мы все еще совершенствуемся и пока далеки от того, к чему стремимся. Очень важно сохранить ритм. В матче с «Брентфордом» у нас будет отличная возможность доказать самим себе, что мы можем сохранить позитивную динамику», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

28 октября «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» «Брентфорд» в рамках 10-го тура АПЛ.