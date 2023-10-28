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Сегодня, 11:24

Почеттино заявил, что «Челси» далек от своих целей

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда пока далека от своих целей. Клуб находится на десятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Мы все еще совершенствуемся и пока далеки от того, к чему стремимся. Очень важно сохранить ритм. В матче с «Брентфордом» у нас будет отличная возможность доказать самим себе, что мы можем сохранить позитивную динамику», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

28 октября «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» «Брентфорд» в рамках 10-го тура АПЛ.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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