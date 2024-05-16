Почеттино заявил, что «Челси» улучшил результаты в последних матчах

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после победы над «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ поделился мнением о результатах команды в последних матчах.

«Мы улучшили наши результаты. Мы говорили о терпении, и когда вам нужно что-то построить, вам нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Дальше нужно хорошо сыграть с «Борнмутом» и обеспечить себе еврокубки», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут», а «Брайтон» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 мая.