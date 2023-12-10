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Сегодня, 19:55

Почеттино разочарован поражением «Челси» от «Эвертона»: «Нам нужно стать сильнее на трансферном рынке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча против «Эвертона» (0:2) в 16-м туре АПЛ.

«Футбол – это игра про забивание голов, но мы не были хладнокровны перед воротами. Действительно, я очень разочарован. Мы не набрали того очка, которого заслуживали. Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

Это была игра, в которой нам нужно было играть и побеждать. Нам необходимо проанализировать реальность. Нужно все обсудить и попытаться стать сильнее на следующем трансферном рынке», – приводит слова Почеттино BBC.

После поражения от «Эвертона» лондонцы с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
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