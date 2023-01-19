Погиб бывший защитник «Тоттенхэма» Уолкс

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В Майами в результате кораблекрушения погиб футболист «Шарлотт» Антон Уолкс.
«Мы убиты горем из-за трагической смерти Антона Уолкса. Он был потрясающим отцом, партнером и товарищем по команде. Его жизнерадостность вдохновляла всех, кто его встречал. Он представлял команду на самом высоком уровне. Многим будет его не хватать. В это тяжелое время клуб предлагает свою поддержку семье Антона», — приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора команды Зорана Крнеты.
Как отмечается, 25-летний футболист погиб в Майами при столкновении двух лодок.
Уолкс являлся воспитанником и игроком «Тоттенхэма». Также он выступал за такие клубы, как «Портсмут» и «Атланта Юнайтед». В декабре 2021 года Уолкс стал игроком «Шарлотта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования