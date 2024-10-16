Погребняк считает, что «МЮ» превратился в цирк после отказа пускать Фергюсона в раздевалку команды

Бывший игрок «Фулхэма» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о запрете на вход в раздевалку «Манчестер Юнайтед» экс-главному тренеру клуба сэру Алексу Фергюсону.

«Удивительная и непонятная история. Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент «Манчестер Юнайтед» из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба. Дисбаланс в команде и управлении, непонятные действия в руководстве клуба. Никак не могут уволить главного тренера, который уже достал всех — не только болельщиков, но и всю команду. Будем надеяться, что черная полоса скоро закончится», — сказал Погребняк «СЭ».

Шотландца лишили возможности заходить в раздевалку основной команды «Манчестер Юнайтед», об этом сообщал Daily Mail.

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» приняли решение сократить выплаты для экс-главного тренера клуба, работавшего в качестве посла.

Фергюсон с 1986 по 2013 год был главным тренером манкунианцев. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии, 5 раз выигрывала Кубок Англии и 10 раз — Суперкубок страны. Также «МЮ» при нем дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в Суперкубке УЕФА.

(Александр Абустин)